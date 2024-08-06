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В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Два человека получили травмы в давке, которая случилась ночью в в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Источник: © РИА Новости

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», — говорится в релизе.

В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за отклонения авиаперевозчиков от расписания: аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.

Некоторые СМИ написали со ссылкой на очевидцев, что в Кольцово были слышны хлопки, затем один из пассажиров якобы закричал о стрельбе, из-за чего началась паника. В пресс-службе аэропорта стрельбу не подтвердили.

Там подчеркнули, что сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Аэропорт работу не прерывал, принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.

Полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.

несчастный случай