В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», — говорится в релизе.
В пресс-службе пояснили, что это произошло из-за отклонения авиаперевозчиков от расписания: аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.
Некоторые СМИ написали со ссылкой на очевидцев, что в Кольцово были слышны хлопки, затем один из пассажиров якобы закричал о стрельбе, из-за чего началась паника. В пресс-службе аэропорта стрельбу не подтвердили.
Там подчеркнули, что сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Аэропорт работу не прерывал, принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.
Полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.