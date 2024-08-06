Два человека погибли на пожаре в Столбцовском районе

Трагический инцидент произошел ночью 6 августа: тела 50-летнего хозяина дома и его 56-летнего гостя в агрогородке Старый Свержень обнаружили спасатели.
«Следователем с привлечением специалистов управления ГКСЭ по Минской области и работников МЧС проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований».
В комитете также уточнили, что, по словам местных жителей, погибший владелец строения нигде не работал, накануне он пригласил в гости знакомого, с которым употреблял спиртное.
По данным ведомства, мужчины вели асоциальный образ жизни. Предварительно рассматриваются несколько версий возникновения возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются Столбцовским райотделом СК в ходе проводимой проверки.