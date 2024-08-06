В Красноярском крае экс-чиновник пошел под суд за махинации на берегу озера

Экс-глава Парнинского сельсовета предстанет перед судом за махинации с земельным участком на берегу озера, сообщили в прокуратуре края.
По информации ведомства, летом 2022 года бывший чиновник, вышедший из колонии, где он отбывал срок за мошенничество с землей, заключил с муниципалитетом договор на аренду прибрежного участка. Интересно, что раньше эти ценные квадратные метры незаконно находилась в собственности этого человека и по иску правоохранительных органов были возвращены местной администрации.
На этот раз мужчина решил вновь завладеть недостроенной недвижимостью на указанной территории. Он воспользовался услугами знакомого кадастрового инженера, попросив оформить объект как жилой дом, а затем выкупил землю у муниципалитета всего лишь за два с половиной процента кадастровой стоимости.
Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве. В суд направлено также требование вернуть землю государству. Бывший чиновник уже признал вину и возместил ущерб.