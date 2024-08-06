В Красноярском крае экс-чиновник пошел под суд за махинации на берегу озера

По информации ведомства, летом 2022 года бывший чиновник, вышедший из колонии, где он отбывал срок за мошенничество с землей, заключил с муниципалитетом договор на аренду прибрежного участка. Интересно, что раньше эти ценные квадратные метры незаконно находилась в собственности этого человека и по иску правоохранительных органов были возвращены местной администрации.