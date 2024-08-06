В Нижнем Тагиле завели дело после обрушения подъездов дома

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Следствие попросит об аресте мастера и двух слесарей газовой службы после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения», — говорится в сообщении.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро — дети. Ранее областной минздрав уточнял, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого, чье состояние не внушает опасений, врачи готовят к выписке.