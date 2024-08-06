Прокуратура расследует прорыв насыпи, затопивший улицы Дальнереченска

Дальнереченская межрайонная прокуратура провела осмотр района, пострадавшего от наводнения, вызванного прорывом земляной насыпи в городе Дальнереченске. Исполняющая обязанности межрайонного прокурора Екатерина Попкова лично посетила улицы Солнечную, Фабричную и Гоголя, где произошло затопление в результате подъема реки Малиновка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По результатам проверки выяснилось, что в ночь на 6 августа на улице Солнечной произошел прорыв насыпи, что привело к затоплению восьми жилых домов. Еще более сорока домовладений оказались под угрозой подтопления. Начата эвакуация жителей и организован пункт временного размещения.
Предварительные выводы указывают на ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны муниципальных должностных лиц. В связи с этим материалы дела были направлены в Следственный комитет России для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела по статье о халатности.
Меры по восстановлению нарушенных прав граждан, а также проведение всех необходимых противопаводковых и ликвидационных работ находятся под строгим контролем прокуратуры Приморского края.
Напомним, накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко буквально «разнес» краевых чиновников за нерасторопность в доставке спецтехники в районы, куда пришла большая вода. Речь шла о машинах для укрепления дамбы в Дальнереченске в районе Мясокомбината. Прибыть по плану они должны были еще в субботу, а по факту появились на месте только во вторник.