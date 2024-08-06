Соседи рассказали про обвиняемого в убийстве 23-летней женщины из Бердска

Соседи рассказали, что Алина воспитывала двух сыновей в возрасте 4 и 6 лет. Однако оба мальчика боялись своего отчима, который, как утверждают местные жители, часто проявлял агрессию по отношению к Алине и её семье. «Он облил Алину бензином еще живую и поджег. Как зовут его не знаю, он никогда не общался с соседями», — сообщила одна из соседок корреспонденту Сиб.фм. Также отмечается, что мужчина неоднократно избивал Алину и угрожал окружающим.