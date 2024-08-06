Соседи рассказали про обвиняемого в убийстве 23-летней женщины из Бердска

В Бердске произошла трагедия: 23-летняя мать двоих детей, Алина, стала жертвой жестокого преступления. По информации корреспондента Сиб.фм, соседи рассказали о подозреваемом в убийстве, который, по их словам, является цыганом.
Соседи рассказали, что Алина воспитывала двух сыновей в возрасте 4 и 6 лет. Однако оба мальчика боялись своего отчима, который, как утверждают местные жители, часто проявлял агрессию по отношению к Алине и её семье. «Он облил Алину бензином еще живую и поджег. Как зовут его не знаю, он никогда не общался с соседями», — сообщила одна из соседок корреспонденту Сиб.фм. Также отмечается, что мужчина неоднократно избивал Алину и угрожал окружающим.
Накануне трагедии, по словам соседей, он порвал паспорт Алины и документы детей. В момент происшествия он отправил мальчиков гулять на площадку, оставив их без присмотра.
После инцидента дети были переданы родному отцу, который сейчас нуждается в материальной поддержке, так как в результате пожара сгорели все их вещи.
Ранее сообщалось, что 6 августа Бердский городской суд принял решение отправить подозреваемого в убийстве под стражу. Он останется в СИЗО до 3 октября текущего года.