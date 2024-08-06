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В Новороссийске произошла драка на территории ЖК «Арена»

Житель Новороссийска пострадал в ходе конфликта на территории ЖК «Арена». Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: Коммерсантъ

По данным из социальных сетей, конфликт на территории жилого комплекса произошел из-за того, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, чуть не наехал на детей, когда проезжал через двор. Сейчас на проспекте Дзержинского идет реконструкция дороги, из-за чего многие жители города объезжают через двор ЖК «Арена».

Заявлений в отдел полиции города из-за избиения одного из участников конфликта, который получил телесные повреждения, не поступало.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.