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Под Волгоградом мигрант устроил пьяную поножовщину

6 августа в Михайловском районе Волгоградской области мигрант из Узбекистана зарезал своего земляка. Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП произошло во время распития спиртных напитков.

— В ночь на 6 июля текущего года в ходе распития спиртных напитков между подозреваемым и его приятелем, с которым вместе проживали в городе Михайловке, произошел конфликт. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов по телу земляка, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По информации очевидцев, пострадавший выбежал на улицу и просил у окружающих о помощи. Однако, прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть.

В настоящее время предполагаемый виновник резни задержан правоохранительными органами. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, у подозреваемого имеются разрешительные документы на работу в России. Следователи обещают проверить их подлинность и правомерность выдачи.