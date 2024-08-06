Под Волгоградом мигрант устроил пьяную поножовщину

— В ночь на 6 июля текущего года в ходе распития спиртных напитков между подозреваемым и его приятелем, с которым вместе проживали в городе Михайловке, произошел конфликт. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов по телу земляка, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.