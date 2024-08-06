В Омске ищут 30-летнего мужчину со шрамом под коленом, который пропал 30 июля

В Омске ищут 30-летнего Павла Шкутова, который пропал в прошлый вторник, 30 июля. В последний раз омича видели в гостинично-банном комплексе «Жар-Птица» на 14-й Линии.
Приметы: рост 186 сантиметров, плотное телосложение, глаза серо-голубые, русые волосы.
Особые приметы: шрам под коленом.
Пропавший был одет в красную футболку, темные штаны и серые кроссовки. Адрес проживания омича: Омск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 11.
Всех, кто обладает какой-либо информации о пропавшем омиче, просят обращаться по телефонам: 89994701008, 89994537710 или 02 (102).
Фото: vk.com/dobrospasomsk.