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В Омске ищут 30-летнего мужчину со шрамом под коленом, который пропал 30 июля

Последнее место, где находился омич был банный комплекс «Жар-Птица».
Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут 30-летнего Павла Шкутова, который пропал в прошлый вторник, 30 июля. В последний раз омича видели в гостинично-банном комплексе «Жар-Птица» на 14-й Линии.

Приметы: рост 186 сантиметров, плотное телосложение, глаза серо-голубые, русые волосы.

Особые приметы: шрам под коленом.

Пропавший был одет в красную футболку, темные штаны и серые кроссовки. Адрес проживания омича: Омск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 11.

Всех, кто обладает какой-либо информации о пропавшем омиче, просят обращаться по телефонам: 89994701008, 89994537710 или 02 (102).

Фото: vk.com/dobrospasomsk.