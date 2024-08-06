Следователи работают на месте обнаружения останков военнослужащих и узников концлагеря в Кингисеппском районе

При проведении поисковых работ был обнаружен противотанковый оборонительный ров с костными останками военнослужащих, а также два рва для захоронения узников концентрационного лагеря «ДУЛАГ-101». Обнаружены останки более 40 лиц, также обнаружено три посмертных медальона военнослужащих. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причин смерти.