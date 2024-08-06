ВСУ попытались прорваться в Курскую область

ВОРОНЕЖ, 6 авг — РИА Новости. Российские пограничники и военные пресекли попытку прорыва границы со стороны Украины в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил Российской Федерации не допустили прорыва границы», — написал он.
Глава региона предупредил о возможных информационных вбросах, попросил доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.
В марте разведывательно-диверсионные группы ВСУ и боевики так называемого «Легиона “Свобода России”* несколько раз пытались прорваться на территорию России — в районе сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области и в Теткино в Курской области. Российская разведка оперативно вскрыла их маневры, военные нанесли удары ракетным и артиллерийским вооружением. В результате противник не смог прорваться через границу и понес тяжелейшие потери в людях и технике.
* Запрещенная в России террористическая организация.