ВСУ попытались прорваться в Курскую область

В марте разведывательно-диверсионные группы ВСУ и боевики так называемого «Легиона “Свобода России”* несколько раз пытались прорваться на территорию России — в районе сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области и в Теткино в Курской области. Российская разведка оперативно вскрыла их маневры, военные нанесли удары ракетным и артиллерийским вооружением. В результате противник не смог прорваться через границу и понес тяжелейшие потери в людях и технике.