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В Гродно при пожаре в квартире пострадал мужчина, восемь человек спасены

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в квартире пострадал мужчина, восемь человек спасены и 15 эвакуировались самостоятельно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.

Источник: Гродненского областного УМЧС

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел сегодня ночью. В службу 101 поступило сообщение о том, что горит квартира по ул. Белые Росы.

Огнеборцы, прибывшие на место, из вышерасположенных квартир спасли восемь человек в том числе троих детей, эвакуированы 15 человек, из них -четверо детей. Госпитализирован хозяина квартиры 1966 года рождения. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В результате инцидента повреждено имущество в трех комнатах, закопчены стены и потолок в квартире, подъезде жилого дома.

Причину пожара выясняют специалисты.

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