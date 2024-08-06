В Гродно при пожаре в квартире пострадал мужчина, восемь человек спасены

Огнеборцы, прибывшие на место, из вышерасположенных квартир спасли восемь человек в том числе троих детей, эвакуированы 15 человек, из них -четверо детей. Госпитализирован хозяина квартиры 1966 года рождения. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.