Жителя Башкирии осудили за жуткое ДТП с четырьмя детьми

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев, а также взыскал компенсацию морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей. Межрайонная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.