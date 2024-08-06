Жителя Башкирии осудили за жуткое ДТП с четырьмя детьми

Мелеузовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2023 года в селе Зирган мужчина, управляя мотоциклом марки Honda ST 1100 без прав, превысил допустимую скорость и столкнулся с мотоблоком «Авангард» с прицепом, в котором находилось четверо несовершеннолетних.
В ДТП водитель мотоблока от полученных травм скончался, один ребенок получил тяжкий вред здоровью. Подсудимый не признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев, а также взыскал компенсацию морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей. Межрайонная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.