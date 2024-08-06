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В Пуховичском районе в озере утонул мужчина

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

5 августа в 12.19 работниками МЧС обнаружен и извлечен из озера Сергеевское возле агрогородка Сергеевичи Пуховичского района Минской области гражданин 1961 года рождения.

Как добавили в ОСВОД, в отделение милиции обратилась гражданка с заявлением о том, что ее супруг рыбачил на лодке и перестал выходить на связь. В ходе поисков работниками МЧС на расстоянии 400 м от берега (глубина 2,5 м) на поверхности воды было обнаружено тело гражданина без признаков жизни.