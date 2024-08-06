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Вспыхнул, как спичка: три автомобиля чуть не сгорели после аварии на хабаровской трассе

Автомобиль загорелся после ДТП в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Нанайском районе полиция устанавливает подробности аварии на 35 километре трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре». Из-за случившегося образовалась пробка. Одна машина загорелась. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Причиной ДТП стало несоблюдение бокового интервала при встречном разъезде. Столкнулись несколько машин.

«На подъездной дороге к Комсомольску-на-Амуре 45-летний водитель автомобиля “Мазда-Фамилия”, двигаясь со стороны Комсомольска в сторону Лидоги, не выбрал безопасный боковой интервал при встречном разъезде и допустил столкновение со встречным автомобилем “Газель”, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

От удара «Мазду» выкинуло на встречку, где она влетела в «Тойота-Таун-Эйс», который загорелся. Есть вероятность, что виновник аварии был пьян. Его увезли в больницу для прохождения медосвидетельствования.

В результате ДТП никто не пострадал.