В Волгограде обжаловали приговор детоубийцы Аккубековой

В ходе прений гособвинение запрашивало для Аккубековой 19 лет колонии. Волгоградский областной суд по итогу назначил подсудимой 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Осужденная свою вину так и не признала.