В Перми мужчина попал под поезд после падения на рельсы

На месте происшествия сотрудники МВД установили, что пострадавшим оказался 40-летний житель Перми. Как сообщают правоохранители, мужчина шёл вдоль железной дороги в вечернее время. В один момент пермяк споткнулся и упал на рельсы перед идущей электричкой.