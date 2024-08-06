В Перми мужчина попал под поезд после падения на рельсы

Мужчина попал под поезд после падения на рельсы в Перми, сообщает Пермский линейный отдел полиции на транспорте.
По данным правоохранителей, происшествие случилось вечером 4 августа на 23-м километре перегона «Голованово — Адищево». Сообщение о мужчине, который был травмирован электропоездом «Пермь 2 — Кын», поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на транспорте.
На месте происшествия сотрудники МВД установили, что пострадавшим оказался 40-летний житель Перми. Как сообщают правоохранители, мужчина шёл вдоль железной дороги в вечернее время. В один момент пермяк споткнулся и упал на рельсы перед идущей электричкой.
«Машинист приближающегося пассажирского состава увидел человека вблизи жд-путей и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось», — сообщает линейный отдел полиции на транспорте.
После инцидента бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции на транспорте продолжают проверку для установления обстоятельств инцидента.