Автобус с 68 пассажирами загорелся на трассе в Воронежской области

В момент ЧП в салоне находилось 68 человек, включая пятерых детей. Никто из них в результате случившегося не пострадал.
В полиции рассказывают, что на место — 741 км дороги М-4 «Дон» — был направлен экипаж ДПС. Полицейским водитель объяснил, что в автобусе произошло возгорание проводки двигателя. Устранить поломку на месте не вышло бы, дальше ехать было невозможно.
В итоге правоохранители организовали отправку пассажиров на попутном автобусе. Задержка в пути для отдыхающих в итоге составила не более часа.
Тем временем сломанный автобус отбуксировали на ближайшую станцию техобслуживания для ремонта.