Автобус с 68 пассажирами загорелся на трассе в Воронежской области

В полиции рассказывают, что на место — 741 км дороги М-4 «Дон» — был направлен экипаж ДПС. Полицейским водитель объяснил, что в автобусе произошло возгорание проводки двигателя. Устранить поломку на месте не вышло бы, дальше ехать было невозможно.