Неожиданные последствия открытого окна автомобиля: В Молдове из-за грозы сгорела машина

В Тирасполе ночью 4 августа супружескую пару разбудил сильный лай собак. Выйдя во двор, увидели: горит автомобиль «Рено». Позвонили в пожарную часть, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Очагом возгорания стала приборная панель. После огонь стал распространяться. Пожарные машину потушили. В результате пожара повреждены салон и моторный отсек.
Инспектору Госпожнадзора хозяин «Рено» рассказал: включил в автомобиле сигнализацию, окно с водительской стороны было приоткрыто. Когда началась гроза, внутрь попала вода, и произошло замыкание.