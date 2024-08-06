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Неожиданные последствия открытого окна автомобиля: В Молдове из-за грозы сгорела машина

Пожарные машину потушили, в результате пожара повреждены салон и моторный отсек.

Источник: МВД Приднестровья

В Тирасполе ночью 4 августа супружескую пару разбудил сильный лай собак. Выйдя во двор, увидели: горит автомобиль «Рено». Позвонили в пожарную часть, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Очагом возгорания стала приборная панель. После огонь стал распространяться. Пожарные машину потушили. В результате пожара повреждены салон и моторный отсек.

Инспектору Госпожнадзора хозяин «Рено» рассказал: включил в автомобиле сигнализацию, окно с водительской стороны было приоткрыто. Когда началась гроза, внутрь попала вода, и произошло замыкание.