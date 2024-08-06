43-летний мужчина умер по вине работников скалодрома в Иркутске

В Иркутске перед судом предстанут индивидуальный предприниматель и личный тренер. Мужчинами была оказана услуга, повлекшая по неосторожности смерть человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.
Версия следствия состоит в том, то 23 июля 2023 года 43-летний мужчина при посещении скалодрома, упал с 15-метровой высоты. Причиной стал обрыв троса автостраховки. Пострадавшего доставили в больницу с различными переломами нижних конечностей и другими травмами. Спустя две недели мужчина, к несчастью, скончался.
— Установлено, что индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги по скалолазанию, совместно с тренером клуба установили в автостраховки, которые предоставлялись посетителям, грузовые стальные канаты, непригодные для подобного использования, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Проверка автостраховок проводилась с нарушением требований руководства по их эксплуатации. По этой причине в одной из них оборвался стальной канат, из-за чего мужчина и упал. Полная доказательная база причастности обвиняемых уже собрана, сейчас уголовное дело направлено в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области из горящего ресторана самостоятельно эвакуировались 30 человек.