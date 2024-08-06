43-летний мужчина умер по вине работников скалодрома в Иркутске

Проверка автостраховок проводилась с нарушением требований руководства по их эксплуатации. По этой причине в одной из них оборвался стальной канат, из-за чего мужчина и упал. Полная доказательная база причастности обвиняемых уже собрана, сейчас уголовное дело направлено в суд.