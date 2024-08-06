Признали вменяемой. В Омске начался суд над многодетной матерью, выбросившей новорожденную на помойку

В Первомайском суде Омска начался процесс над 30-летней жительницей городка Нефтяников.
История произошла в декабре прошлого года. Омичи, пришедшие утром выносить мусор на помойку возле дома на улице Малиновского, сделали страшную находку. Среди огрызков еды и пустых бутылок лежал пакет с завернутым в него тельцем новорожденной девочки. На улице стоял лютый мороз, и спасти малышку было уже невозможно.
К делу сразу подключился областной СК. Просмотрев записи с камер наблюдения, следователи определили, кто совершил такой бесчеловечный поступок. И вскоре задержали мать погибшей.
Как выяснилось, у женщины уже есть двое детей, она разведена, поэтому третий ребёнок не входил в её планы. Мария (имя изменено) поняла, что беременна, уже на позднем сроке. На учёт в женскую консультацию не встала, поскольку судьба малыша была предрешена ещё до рождения. Мать пояснила, что ребёнок был нежеланным, потому что был от неизвестного ей мужчины.
Утром 18 декабря она родила в ванной, заполненной водой, доношенную девочку и оставила её там до того момента, пока дочка не захлебнулась. После этого завернула младенца в пакет и выбросила в мусорный контейнер рядом с домом.
Потом отправила детей к родным в Большеречье, а сама переехала на другую квартиру.
Как рассказала порталу Om1.ru представитель гособвинения Юлия Ильинич, обвиняемая прошла необходимую в таких случаях проверку на вменяемость. Экспертиза подтвердила, что в момент убийства женщина полностью отдавала себе отчёт в том, что делает.
Женщину вычислили по записи с камеры видеонаблюдения.
Сразу после случившегося женщину отправили под домашний арест. Её двое детей сейчас находятся со своим отцом.
Во время первого заседания женщина признала вину, но не раскаялась. По статье 106 УК РФ — убийство новорожденного матерью — детоубийце грозит до пяти лет колонии общего режима. Но все может обойтись принудительными работами или ограничением свободы.
Напомним, за несколько месяцев до этой истории аналогичная произошла в поселке Одесское. Женщина родила прямо на улице и бросила ребёнка в парке. В тот раз малыша удалось спасти.