Признали вменяемой. В Омске начался суд над многодетной матерью, выбросившей новорожденную на помойку

Как выяснилось, у женщины уже есть двое детей, она разведена, поэтому третий ребёнок не входил в её планы. Мария (имя изменено) поняла, что беременна, уже на позднем сроке. На учёт в женскую консультацию не встала, поскольку судьба малыша была предрешена ещё до рождения. Мать пояснила, что ребёнок был нежеланным, потому что был от неизвестного ей мужчины.