Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле

Минздрав: восемь пострадавших в Нижнем Тагиле находятся на стационарном лечении.

Источник: Пресс-служба МЧС РФ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в понедельник в шести больницах региона оставались 11 пострадавших.

«На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей», — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — добавили в пресс-службе.

Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро — дети.