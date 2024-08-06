Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Восемь пострадавших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся на стационарном лечении, среди них трое детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, в понедельник в шести больницах региона оставались 11 пострадавших.
«На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей», — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — добавили в пресс-службе.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города был введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десять человек погибли, из них пятеро — дети.