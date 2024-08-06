«Пытался скрыться с места аварии»: сбивший иномарку с пони омич предстал перед судом

Неравнодушный омич заметил подозрительно двигающуюся машину на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. Он решил проследовать за ней и стал очевидцем аварии, в которой перевернулся прицеп с пони. Теперь виновник ДТП предстал перед судом.
Вчера вечером 19-летний омич за рулем ВАЗ-22107 на улице 9-я Заозерная не справился с управлением, выехал на бордюр, а после врезался в «Митсубиси» с прицепом, в котором находилась пони. В аварии никто не пострадал.
Водитель ВАЗа попытался скрыться с места происшествия. Очевидец ДТП указал полицейским направление, в котором убежал виновник аварии.
Омич попытался оказать сопротивление при задержании. В ответ сотрудники полиции применили к нему силу и надели на него наручники.
У виновника аварии были признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Как сообщили в полиции, омич ранее уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. За повторное нарушение на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
В ведомстве добавили, что у мужчины нет водительских прав, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а также у него отсутствует страховой полис.
На виновника аварии составили еще один протокол — за уклонение от исполнения административного наказания. Сейчас мужчина находится в суде.
Очевидец аварии также добавил, что подозрительного водителя заметил еще на мосту имени 60 лет ВЛКСМ и решил проследить за ним. Уже после аварии неравнодушный омич сообщил обо всем в полицию.