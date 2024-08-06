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Жителя Хабаровского края ждет суд за вылов горбуши

Мужчина сетью поймал 16 рыбин.

Источник: Комсомольская правда

В Ванино в суд направили уголовное дело о незаконной добыче лосося. Во время операции «Путина» сотрудники полиции в бухте Датта в районе Татарского пролива Охотского моря задержали мужчину, который отправился на незаконную рыбалку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Выяснилось, что 26-летний местный житель с помощью сети на миграционных путях к местам нереста рыбы поймал 16 штук горбуши.

«Разрешительные документы на добычу водных биоресурсов у гражданина отсутствовали. Ущерб, причиненный обвиняемым популяции биологических водных ресурсов, составил порядка 16 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. Транспортный прокурор утвердил против него обвинительное заключение. Мужчину обязали на это время к явке.