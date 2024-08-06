Жителя Хабаровского края ждет суд за вылов горбуши

В Ванино в суд направили уголовное дело о незаконной добыче лосося. Во время операции «Путина» сотрудники полиции в бухте Датта в районе Татарского пролива Охотского моря задержали мужчину, который отправился на незаконную рыбалку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".