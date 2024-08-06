Житель Саратова угрожал подростку игрушечным пистолетом и попал под статью

Необычная перепалка произошла в Заводском районе Саратова. В одном из дворов 25-летний мужчина стал невольным свидетелем ссоры детей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД, к нему подошла девочка и попросила заступиться. Защитник «вооружившись» игрушечным пистолетом с пластиковыми пульками отправился на разборки.
— В полицию Заводского района обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что 1 августа на улице Азина мужчина с пистолетом в руках угрожал ее 15-летнему сыну. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством», — пишут журналисты телеканала.
Полицейские задержали мужчину и тот рассказал свою версию случившегося. Правоохранители взяли с него подписку о невыезде и порядочном поведении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в ДТП погибла 17-летняя пассажирка. Ещё трое получили травмы. Авария произошла, когда 25-летний водитель иномарки вылетел на встречную полосу.