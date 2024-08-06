Житель Саратова угрожал подростку игрушечным пистолетом и попал под статью

Необычная перепалка произошла в Заводском районе Саратова. В одном из дворов 25-летний мужчина стал невольным свидетелем ссоры детей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД, к нему подошла девочка и попросила заступиться. Защитник «вооружившись» игрушечным пистолетом с пластиковыми пульками отправился на разборки.