Нижегородцы за неделю перевели мошенникам более 65 млн рублей

Так, 65-летняя нижегородка лишилась 17,2 млн руб. после звонка от якобы бывшего руководителя, который убедил ее в том, что она находится в розыске. Затем с ней связался мнимый сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что пенсионерка стала фигурантом уголовного дела о «переводе средств в недружественную страну». Собеседник предложил отменить сомнительную операцию и перевел звонок на якобы сотрудника банка, который убедил потерпевшую оформить кредиты и перевести заем и сбережения на «безопасные счета».