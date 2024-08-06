Нижегородцы за неделю перевели мошенникам более 65 млн рублей

Наиболее распространенными схемами отъема денег у граждан остаются «звонок от службы безопасности банка», предложения дополнительного заработка и окончание срока действия сим-карты.
Так, 65-летняя нижегородка лишилась 17,2 млн руб. после звонка от якобы бывшего руководителя, который убедил ее в том, что она находится в розыске. Затем с ней связался мнимый сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что пенсионерка стала фигурантом уголовного дела о «переводе средств в недружественную страну». Собеседник предложил отменить сомнительную операцию и перевел звонок на якобы сотрудника банка, который убедил потерпевшую оформить кредиты и перевести заем и сбережения на «безопасные счета».
Другую потерпевшую из Выксы неизвестные лишили 1,1 млн руб., предложив заработать на инвестициях. Целый месяц она переводила деньги через онлайн-банк, а когда решила вывести заработок, собеседник пропал. В Ворсме местный житель потерял 200 тыс. руб. после звонка с предложением продлить договор услуг сотовой связи: он продиктовал код из смс-сообщения, а затем ему позвонили из «финансовой организации» и убедили перевести средства на безопасные счета. По всем эпизодам расследуются уголовные дела по ст. 159 УК РФ.
Сопоставимую многомиллионную сумму нижегородцы потеряли на позапрошлой неделе.