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В Башкирии вандал разбил стекла в пункте полиции

В Нефтекамске в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту вандализма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: МВД по РБ

Ночью 24 июля очевидцы сообщили в дежурную часть Отдела МВД России по городу Нефтекамску о мужчине, который в состоянии опьянения разбивал стекла в стационарном пункте полиции на проспекте Юбилейный, 12 и оскорблял сотрудников полиции. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Им оказался 47-летний местный житель, который в состоянии сильного алкогольного опьянения потерял контроль над собой. Он признал свою вину.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении вандала возбудили уголовное дело и административный материал.