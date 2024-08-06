В Башкирии вандал разбил стекла в пункте полиции

Ночью 24 июля очевидцы сообщили в дежурную часть Отдела МВД России по городу Нефтекамску о мужчине, который в состоянии опьянения разбивал стекла в стационарном пункте полиции на проспекте Юбилейный, 12 и оскорблял сотрудников полиции. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.