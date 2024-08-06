В Башкирии вандал разбил стекла в пункте полиции

Ночью 24 июля очевидцы сообщили в дежурную часть Отдела МВД России по городу Нефтекамску о мужчине, который в состоянии опьянения разбивал стекла в стационарном пункте полиции на проспекте Юбилейный, 12 и оскорблял сотрудников полиции. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Им оказался 47-летний местный житель, который в состоянии сильного алкогольного опьянения потерял контроль над собой. Он признал свою вину.
Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении вандала возбудили уголовное дело и административный материал.