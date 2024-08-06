Сотрудники ФСБ задержали главврача челябинского онкоцентра

Сотрудники ФСБ задержали главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева, а также двоих его подчиненных — начальника и рабочего административно-хозяйственной части. Всех их подозревают в совместных махинациях на 2,6 млн рублей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.