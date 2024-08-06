Сотрудники ФСБ задержали главврача челябинского онкоцентра

Сотрудники ФСБ задержали главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева, а также двоих его подчиненных — начальника и рабочего административно-хозяйственной части. Всех их подозревают в совместных махинациях на 2,6 млн рублей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, сообщники фиктивно трудоустраивали рабочих для ремонта и обслуживания больничных зданий. Похищенные 2,6 млн рублей — это зарплата, выданная несуществующим сотрудникам с 2021 по 2024 год.
— В настоящее время проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигурантов, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области. — Решается вопрос о предъявлении им обвинения.