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Сотрудники ФСБ задержали главврача челябинского онкоцентра

Главврача челябинского онкоцентра подозревают в мошенничестве на 2,6 млн рублей.

Источник: Челябинский онкоцентр

Сотрудники ФСБ задержали главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева, а также двоих его подчиненных — начальника и рабочего административно-хозяйственной части. Всех их подозревают в совместных махинациях на 2,6 млн рублей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, сообщники фиктивно трудоустраивали рабочих для ремонта и обслуживания больничных зданий. Похищенные 2,6 млн рублей — это зарплата, выданная несуществующим сотрудникам с 2021 по 2024 год.

— В настоящее время проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигурантов, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области. — Решается вопрос о предъявлении им обвинения.

ФСБ