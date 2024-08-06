Следователи заинтересовались давкой в аэропорту Кольцово

— Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — рассказали в транспортном СК.