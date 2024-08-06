Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи заинтересовались давкой в аэропорту Кольцово

В давке в аэропорту Кольцово пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Следственного комитета на транспорте заинтересовались давкой в аэропорту Кольцово. Инцидент произошел ночью 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, два человека получили травмы во время давки. Она произошла в зоне пограничного контроля. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

— Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — рассказали в транспортном СК.

Напомним, что предположительно паника у пассажиров могла произойти из-за громкого глухого звука упавшей урны. Беспорядки спровоцировали крики о якобы взрыве бомбы и стрельбе.

СК