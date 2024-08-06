Цветок смерти. Почему на Дону массово погибли пчёлы

Как получилось, что цветок жизни превратился в орудие смерти, выяснял Rostov.aif.ru.
Падёж шёл 10 дней.
Людмила и Александр Ребровы из Октябрьского района пчеловодством занимаются 12 лет. Начинали с двух ульев, а теперь у них 78 пчелосемей. Помимо мёда, получают редкие продукты (маточное и трутневое молочко, пергу, прополис). По авторским рецептам изготавливают мази и настойки. «Это наше детище. Но всё пропало. Падёж шёл 10 дней. Поведение пчёл указывало на токсическое воздействие. Во время активного медоноса над пасекой должен стоять гул, движение напоминает поток машин на автомагистрали. Но было тихо… Погибла вся лётная пчела! Мы работали с немецкой породой бакфаст. В этом году мы не получим подсолнечный мёд. А разнотравье, что успели собрать, пришлось уничтожить, ведь туда могли попасть химикаты. Ущерб около 1,5 млн рублей», — пояснила Людмила.
Пасека зарегистрирована официально, пчёлы регулярно проходят ветеринарный контроль. Людмила получила образование апиконсультанта (специалист по пчеловодству). Поэтому первое заключение ветеринарных специалистов её очень удивило: химикаты не обнаружены.
«Мы нашли предпринимателя, который, предположительно, опрыскал посевы, не предупредив пчеловодов. В компании с нами сначала разговаривать не хотели, а после согласились рассмотреть обращение при условии, что мы докажем причастность фирмы к отравлению пчёл. Мы заказали повторную экспертизу, ждём результатов», — пояснила Людмила.
С проблемой столкнулись и другие владельцы пасек. Пострадали и жители, которые производят мёд для себя, держат всего по два-три улья.
Надо договариваться.
В Ростовской области более 132 тыс. пчелосемей. Пчеловоды получают много монофлерных сортов мёда: подсолнечный, акациевый, донниковый, гречишный, эспарцетовый, а также мёд из разнотравья.
По словам члена правления ростовской областной общественной организации «Союз пчеловодов Дона» Александра Железнякова, есть районы, которые особенно преуспели — Азовский, Мясниковский, Кагальницкий, Зерноградский, Сальский, а также Чертковский, Миллеровский и Морозовский. Почти каждый год пасечники сталкиваются с одними и теми же проблемами…
«Препараты имеют разный срок распада — от 30 до 70 часов. Поэтому и не удивительно, что результаты оказались чистыми. На моей памяти всего лишь раз пчеловоду удалось получить компенсацию от фермера», — пояснил пасечник. Но есть и положительные примеры. Так, в Мясниковском районе аграрии подружились с пчеловодами. В жару даже воду привозят на пасеку. Это, кстати, единственный донской район, на гербе которого изображена пчела. Такого взаимодействия, уверен Железняков, можно достигнуть только при содействии органов муниципальной власти.
Многие пасечники привыкли переезжать с места на место, чтобы продлить сезон сбора урожая мёда. Производители сетуют, что меры господдержки для этой отрасли не предусмотрены.
Александр Железняков добавил: даже без учёта гибели пчёл можно было предполагать уменьшение объёмов производства мёда из-за сложных погодных условий в этом году. И с большой долей вероятности продукт вырастет в цене.
А что грозит аграриям? За нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами предусмотрена административная ответственность и штрафы (для юрлиц — от 10 до 100 тысяч рублей). Производство также могут приостановить.
Отобраны пробы подмора
Минсельхозпрод Ростовской области: «Предположительно, падёж пчёл произошёл в результате проведения инсектицидных обработок посевов подсолнечника сельскохозяйственными товаропроизводителями Октябрьского района. На месте инцидента был зафиксирован факт гибели пчёл, отобраны пробы подмора пчёл и продуктов пчеловодства для исследования в лаборатории на наличие токсических веществ. По результатам экспертиз наличие перетроидов, катеноидов, финпронила и фосфоросодержащих не обнаружено».
Цифры и факты
В 95% случаев химический токсикоз насекомых-опылителей вызывается инсектицидами.
В 4% — гербицидами, наиболее безопасными для пчёл являются фунгициды.
Рабочая пчела живёт всего до 40 суток.