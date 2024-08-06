Цветок смерти. Почему на Дону массово погибли пчёлы

Людмила и Александр Ребровы из Октябрьского района пчеловодством занимаются 12 лет. Начинали с двух ульев, а теперь у них 78 пчелосемей. Помимо мёда, получают редкие продукты (маточное и трутневое молочко, пергу, прополис). По авторским рецептам изготавливают мази и настойки. «Это наше детище. Но всё пропало. Падёж шёл 10 дней. Поведение пчёл указывало на токсическое воздействие. Во время активного медоноса над пасекой должен стоять гул, движение напоминает поток машин на автомагистрали. Но было тихо… Погибла вся лётная пчела! Мы работали с немецкой породой бакфаст. В этом году мы не получим подсолнечный мёд. А разнотравье, что успели собрать, пришлось уничтожить, ведь туда могли попасть химикаты. Ущерб около 1,5 млн рублей», — пояснила Людмила.