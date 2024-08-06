В Москве задержали итальянца, запустившего дрон

5 августа Росгвардия сообщила, что ее сотрудники задержали двух мужчин за съемку с квадрокоптера прилегающей к Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) территории в Санкт-Петербурге. Вместе с ними был задержан таксист, подвозивший их.