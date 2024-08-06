Под Новосибирском похоронили 23-летнюю мать двоих детей, которую убил сожитель

Под Новосибирском прошли похороны 23-летней матери двоих детей, которую убил ревнивый сожитель в Бердске.
Напомним, по версии следствия, 29-летний сожитель пришел в квартиру к женщине, отправил детей 4-х и 6-ти лет погулять и устроил скандал. Потом избил сожительницу, облил квартиру бензином и поджег. Тело погибшей с различными травмами обнаружили пожарные.
Последнее SMS девушки помогло задержать подозреваемого. 6 августа Бердский городской суд арестовал 29-летнего мужчину на 2 месяца.
— Сегодня прошло прощание, Катю* похоронили в закрытом гробу. Соболезнуем всем родным и близким, для нас это большое горе, — сообщила КП-Новосибирск подруга убитой.
Бывший муж погибшей забрал детей.
— Детей сначала временно поместили в комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона». Мы проверяли документы, мужчина действительно является отцом и не лишен родительских прав, вчера он забрал детей из центра, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-центре администрации Бердска.
*Имя изменено.