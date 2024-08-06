Под Новосибирском похоронили 23-летнюю мать двоих детей, которую убил сожитель

Напомним, по версии следствия, 29-летний сожитель пришел в квартиру к женщине, отправил детей 4-х и 6-ти лет погулять и устроил скандал. Потом избил сожительницу, облил квартиру бензином и поджег. Тело погибшей с различными травмами обнаружили пожарные.