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Минздрав рассказал о насмерть разбившемся мужчине в ЖК «Арсенал» в Перми

Происшествие случилось днём 5 августа.

Минздрав Пермского края рассказал сайту perm.aif.ru о мужчине, который насмерть разбился при падении из окна в ЖК «Арсенал» в Перми.

Речь идёт о трагедии, которая произошла в краевой столице днём 5 августа. Как сообщали пермские СМИ, возле дома по улице Александра Турчевича, 6 было обнаружено тело мужчины. Уточнялось, что приехавшая бригада скорой помощи накрыла тело простынёй без оказания помощи. В УМВД России по Перми сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о происшествии.

Как рассказали perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края, на место происшествия была направлена бригада скорой помощи, которая обнаружила тело 30-летнего мужчины. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая устанавливала обстоятельства происшествия и личность погибшего мужчины.