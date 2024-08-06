Минздрав рассказал о насмерть разбившемся мужчине в ЖК «Арсенал» в Перми

Речь идёт о трагедии, которая произошла в краевой столице днём 5 августа. Как сообщали пермские СМИ, возле дома по улице Александра Турчевича, 6 было обнаружено тело мужчины. Уточнялось, что приехавшая бригада скорой помощи накрыла тело простынёй без оказания помощи. В УМВД России по Перми сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о происшествии.