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В Воронеже на видео попал момент, когда автокран подмял под себя «Мерседес»

В микрорайоне Шилово случилось ДТП с автокраном и «Мерседесом», его момент попал на камеру видеонаблюдения.

В понедельник, 5 августа, в микрорайоне Шилово на улице Ключникова случилась авария с участием автокрана и «Мерседеса». Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Запись выложили в соцсети.

Шофер автокрана, по всей видимости, решил сдать назад, не убедившись в безопасности маневра. В результате он подмял под заднюю часть многотонной махины находившийся позади «Мерседес». Когда шофер увидел, что натворил, то сразу остановился, выскочил из салона и подбежал к поврежденной немецкой иномарки.

К счастью, это ДТП обошлось без пострадавших. При этом в полицию никто из его участников не обращался.