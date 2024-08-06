В Воронеже на видео попал момент, когда автокран подмял под себя «Мерседес»

Шофер автокрана, по всей видимости, решил сдать назад, не убедившись в безопасности маневра. В результате он подмял под заднюю часть многотонной махины находившийся позади «Мерседес». Когда шофер увидел, что натворил, то сразу остановился, выскочил из салона и подбежал к поврежденной немецкой иномарки.