Что известно о взрыве в доме на западе Москвы

Взрыв произошел в квартире жилого дома на западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Один человек погиб. По предварительным данным, причиной взрыва стал суицид.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Взрыв произошел в жилой комнате квартиры по адресу улица Артамонова, дом 7, корпус 2.
Один человек погиб.
В ГУ МВД сообщили, что мужчина погиб «при детонации неустановленного предмета».
Других пострадавших нет.
На место ЧП вызвали взрывотехников, там работают правоохранительные органы и оперативные службы.
В пресс-службе компании «Мосгаз» сообщили, что сетевой газ не является причиной взрыва, утечек не обнаружено.
Техобслуживание газового оборудования в доме проводили 10 октября 2023 года.
Из-за ЧП эвакуировали жильцов двух подъездов.
Конструкции дома не повреждены.
Взрывотехники не нашли угроз повторных взрывов в доме.