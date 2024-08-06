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Что известно о взрыве в доме на западе Москвы

Взрыв произошел в квартире жилого дома на западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Один человек погиб. По предварительным данным, причиной взрыва стал суицид.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Взрыв произошел в жилой комнате квартиры по адресу улица Артамонова, дом 7, корпус 2.

Один человек погиб.

В ГУ МВД сообщили, что мужчина погиб «при детонации неустановленного предмета».

Других пострадавших нет.

На место ЧП вызвали взрывотехников, там работают правоохранительные органы и оперативные службы.

В пресс-службе компании «Мосгаз» сообщили, что сетевой газ не является причиной взрыва, утечек не обнаружено.

Техобслуживание газового оборудования в доме проводили 10 октября 2023 года.

Из-за ЧП эвакуировали жильцов двух подъездов.

Конструкции дома не повреждены.

Взрывотехники не нашли угроз повторных взрывов в доме.

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