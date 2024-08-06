В Клецке в ДТП попали 16-летний мотоциклист и его пассажир

6 августа около 1.23 в Клецке 16-летний местный житель на мотоцикле MINSK ехал по улице Ленина в направлении улицы Интернациональной. При выборе скорости он не учел особенности транспортного средства, а также погодные условия и допустил падение мотоцикла.
В результате ДТП мотоциклист и его пассажир, 15-летний местный житель, с полученными телесными повреждениями госпитализированы.
Согласно законодательству Республики Беларусь, для управления мотоциклом необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории. В 16 лет можно получить водительское удостоверение категории АМ И А1 (на управление мопедом и мотоциклом с небольшим объемом двигателя). Управляя мопедом или мотоциклом, юные участники дорожного движения часто не задумываются о своей безопасности и о том, что для управления мотоциклом (мопедом) необходимы определенные навыки и опыт вождения.
Более того, не всегда об этом помнят и их родители, которые не принимают во внимание возраст детей и наличие навыков управления далеко не безопасным видом транспорта.
Безопасность езды на мотоцикле обеспечивается, конечно, прежде всего соблюдением ПДД, водительским мастерством, умением избегать аварийных ситуаций, способностью сразу найти правильный выход, если такая ситуация все же возникла.
С начала года на территории Минской области с участием мотоциклистов произошло 61 ДТП, при этом 6 человек погибли, 63 — получили травмы различной степени тяжести.