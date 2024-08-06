В Клецке в ДТП попали 16-летний мотоциклист и его пассажир

Согласно законодательству Республики Беларусь, для управления мотоциклом необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории. В 16 лет можно получить водительское удостоверение категории АМ И А1 (на управление мопедом и мотоциклом с небольшим объемом двигателя). Управляя мопедом или мотоциклом, юные участники дорожного движения часто не задумываются о своей безопасности и о том, что для управления мотоциклом (мопедом) необходимы определенные навыки и опыт вождения.