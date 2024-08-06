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«Мосгаз» не подтверждает взрыв бытового газа в доме в Москве

МОСКВА, 6 авг — РИА Недвижимость. Взрыв в жилом доме на западе Москвы не вызван утечкой газа, сообщается в телеграм-канале «Мосгаза».

Источник: Reuters

Ранее стало известно о происшествии в доме по адресу: улица Артамонова, 7, корпус 2. Как сообщили в МЧС, «в квартире жилого дома произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения».

«Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате», — отмечается в сообщении «Мосгаза».

В нем добавляется, что техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года.