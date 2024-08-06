«Мосгаз» не подтверждает взрыв бытового газа в доме в Москве

«Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате», — отмечается в сообщении «Мосгаза».