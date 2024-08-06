В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену

«В Крыму суд заочно вынес приговор по уголовному делу о государственной измене. В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение вооруженных сил Украины, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».