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В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии за госизмену мужчину, вступившего в ряды спецподразделения ВСУ, сообщила прокуратура региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму суд заочно вынес приговор по уголовному делу о государственной измене. В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение вооруженных сил Украины, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».

говорится в сообщении

Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев. Осужденный находится в международном розыске.