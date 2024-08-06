Как варежка жертвы помогла найти подозреваемого: неизвестный пытался изнасиловать школьницу в Иркутской области

Варежка помогла найти преступника. Звучит как анонс детективного сериала, но история реальная и произошла она в одном из городов Иркутской области. В январе этого года на 15-летнюю школьницу напал незнакомец и попытался ее изнасиловать. Но девочка не сдалась! Она так отчаянно сопротивлялась, что преследователь сбежал. Перед правоохранителями стояла непростая задача — разыскать подозреваемого. При том, что он был в балаклаве и его лица жертва рассмотреть не смогла. И разыскали!