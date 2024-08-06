Как варежка жертвы помогла найти подозреваемого: неизвестный пытался изнасиловать школьницу в Иркутской области

Варежка помогла найти преступника. Звучит как анонс детективного сериала, но история реальная и произошла она в одном из городов Иркутской области. В январе этого года на 15-летнюю школьницу напал незнакомец и попытался ее изнасиловать. Но девочка не сдалась! Она так отчаянно сопротивлялась, что преследователь сбежал. Перед правоохранителями стояла непростая задача — разыскать подозреваемого. При том, что он был в балаклаве и его лица жертва рассмотреть не смогла. И разыскали!
Напал со спины и пытался изнасиловать.
Кристина Шелякина (имя изменено — прим. Ред.) возвращалась вечером из спортивной секции домой по улице. Неожиданно на девушку напал кто-то сзади и повалил в сугроб. И, как на зло, ни души вокруг! Кристина попыталась закричать, но незнакомец тут же закрыл ей рот рукой.
Преступник оставил на лице Кристины частички слюны. По версии следователей СК он собирался ее изнасиловать. Но девушка отчаянно билась, вырывалась. После нескольких попыток усмирить девушку, нападавший в итоге сбежал с места происшествия. Напуганная Кристина позвонила родителям. Они, не медля, обратились в правоохранительные органы.
— Были отсмотрены записи камер уличного наблюдения, которые установлены в этом месте. По кадрам можно было разглядеть, что мужчина заприметил школьницу и некоторое время шел за ней. Улучив момент, когда на улице никого не было, напал, — рассказывает следователь-криминалист СУ СКР по Иркутской области Мария Водова. — Но идентифицировать внешность и возраст преступника было невозможно. На нем была надета балаклава.
Следователи попросили Кристину детально восстановить хронологию событий. Как шла? Как все происходило? Что она делала после нападения? Благодаря грамотным действиям сотрудников СК, она вспомнила важную деталь: когда преступник сбежал, она с отвращением вытерла лицо варежками. Их отправили на экспертизу.
— Специалисты провели очень кропотливую работу, пытаясь найти генетический материал нападавшего. Ведь после совершения преступления школьница была в этих варежках, касалась различных предметов, открывала двери и т.д. С учетом того, что в семье девушки есть другие мужчины, специалисты взяли образцы и у них. Это сделано для того, чтобы исключить генотип, который не входил в круг общения пострадавшей.
Нашли по ДНК.
Когда результаты анализа были готовы, началась работа по установлению личности нападавшего. О нем было известно немного: рост, телосложение, особенности походки, описание одежды. Ранее в поле внимания стражей закона он не привлекался, в генетической базе не числился.
— Все службы были ориентированы на розыск. Были доставлены и допрошены примерно 30 человек, которые походили под описание подозреваемого. Но их генетический материал не совпадал.
И вот однажды в отдел полиции доставили 17-летнего Максима Кутейникова (имя изменено — прим. Ред.). Полученный анализ ДНК показал — это он!
— Парень признался. Рассказал, что долго вынашивал этот план. И в тот день все совпало: одинокая девушка, отсутствие свидетелей. Если бы она не дала отпор, вероятно, по версии следователей, он бы реализовал задуманное до конца…
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящий момент дело находится в суде. Кристина морально оправилась после нападения, с ней работали психологи.