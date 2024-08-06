Чудо на севере Молдовы: 19-летняя девушка перевернулась на автомобиле — к счастью, она отделалась лишь испугом

Во вторник утром на севере Республики Молдова произошла авария. 19-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Honda, перевернулась.
Пресс-секретарь местной полиции Светлана Талпэ сообщила, что молодая девушка ехала по трассе M5 в сторону кольцевой развязки Глодяны. По неизвестным причинам она врезалась в опору на обочине, в результате чего автомобиль перевернулся на левую сторону.
«В результате аварии водитель не получила травм. Тест на алкоголь показал отрицательный результат. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавила Светлана Талпэ.