Чудо на севере Молдовы: 19-летняя девушка перевернулась на автомобиле — к счастью, она отделалась лишь испугом

Пресс-секретарь местной полиции Светлана Талпэ сообщила, что молодая девушка ехала по трассе M5 в сторону кольцевой развязки Глодяны. По неизвестным причинам она врезалась в опору на обочине, в результате чего автомобиль перевернулся на левую сторону.