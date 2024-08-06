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На пропавшем в Приморье самолете летели два человека

Прокуратура: на пропавшем в Приморье легкомоторном самолете летели 2 человека.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Связь пропала с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G в Приморском крае, на нем летело два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, около 15.11 (08.11 мск) в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту “посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) — посадочная площадка Новороссия (Приморский край)”. На борту находилось два человека», — говорится в сообщении.

Организованы поисково-спасательные мероприятия. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационном обеспечении полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.

Прокуратура