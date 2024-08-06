На пропавшем в Приморье самолете летели два человека

«По предварительным данным, около 15.11 (08.11 мск) в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту “посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) — посадочная площадка Новороссия (Приморский край)”. На борту находилось два человека», — говорится в сообщении.