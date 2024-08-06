На Урале росгвардейцы нашли подростка, сбежавшего из детского лагеря

Очень скоро от диспетчера автостанции силовики выяснили, что примерно пять минут назад тут был мальчик, схожий по приметам. Выяснилось, что он ушел в направлении улицы Октябрьской. Росгвардейцы отправились туда и обнаружили школьника, который подходил под описание пропавшего. При опросе парень подтвердил свой уход из лагеря: по его словам, он поругался со сверстниками и решил сбежать.