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В Севастополе женщину задержали за дискредитацию ВС РФ: ей грозит штраф до 50 тысяч рублей

В Севастополе женщину могут оштрафовать на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе на 43-летнюю местную жительницу завели административное дело о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Женщина разговаривала с коллегами по работе. Она негативно высказалась об использовании армии в целях защиты интересов России и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности. Жительницу Севастополя задержали.

На горожанку завели административное дело. Согласно законодательству, нарушительнице грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

«Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

ФСБ