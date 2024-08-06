В Москве мужчина погиб после хлопка в квартире

В Москве при взрыве неустановленного предмета в квартире жилого дома погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет. Об этом 6 августа сообщили в Главном управлении МВД РФ по Москве.
«6 августа около 11:40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни. Предварительно установлено, что произошла детонация неустановленного предмета», — говорится в сообщении МВД.
В данный момент на месте работают экстренные службы города.
Инцидент произошел ранее в этот день. Предварительно, источник «Известий» сообщал, что взорвался газовый баллончик. При этом в МВД и пресс-службе компании «Мосгаз» заявили, что сетевой газ не является причиной инцидента.