В Свердловской области директор вагона-ресторана обвиняется в краже 2 млн

В Свердловской области пред судом предстанет директор вагона-ресторана пассажирского поезда. Его подозревают в краже двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
Установлено, что директор вагона-ресторана, двигающегося по маршруту Приобье — Екатеринбург знал ПИН-код одного из пассажиров. Он воспользовался эти и похитил деньги. При помощи терминала он снял с карты больше двух миллионов рублей.
— Разбогатеть он не успел и был разоблачен, а кругленькую сумму пришлось вернуть ее обладателю, — рассказали в ведомстве.
На мужчину возбудили уголовное дело на статье 158 УК РФ — кража. Оно передано в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.