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В Свердловской области директор вагона-ресторана обвиняется в краже 2 млн

На Урале директор вагона-ресторана предстанет перед судом из-за кражи крупной суммы.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области пред судом предстанет директор вагона-ресторана пассажирского поезда. Его подозревают в краже двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что директор вагона-ресторана, двигающегося по маршруту Приобье — Екатеринбург знал ПИН-код одного из пассажиров. Он воспользовался эти и похитил деньги. При помощи терминала он снял с карты больше двух миллионов рублей.

— Разбогатеть он не успел и был разоблачен, а кругленькую сумму пришлось вернуть ее обладателю, — рассказали в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело на статье 158 УК РФ — кража. Оно передано в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.