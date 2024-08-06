70-летняя пенсионерка провалилась в трехметровую яму с водой в Чкаловске

Ночью 6 августа 70-летняя жительница Чкаловска в Нижегородской области провалилась в трехметровую яму с водой на лице Белинского. К счастью, ей вовремя пришли на выручку спасатели МЧС.
— На место происшествия прибыли пожарные 117 пожарно-спасательной части города Чкаловск и сразу приступили к спасательной операции, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. — Спасатели установили в яме лестницу и подняли женщину на поверхность.
Уже известно, что женщина вечером возвращалась домой и не заметила яму, вырытую рядом с тротуаром.
— Долго ли она пробыла в воде, пока ее не заметили очевидцы и не вызвали пожарных — неизвестно. Сама она не смогла назвать свой адрес, так как сильно замерзла, и разговаривать было тяжело, — рассказывает командир отделения.
Сразу после этого пенсионерку передали врачам. Сейчас она находится в больнице. Ее жизни больше ничто не угрожает.