«Провалился и тело резко зажгло»: сибиряк получил ожоги, упав в яму с горящим углем по дороге на работу

— Я занимаюсь строительством домов, работаю по найму, — рассказывает Иван Юдин. — В тот день я как раз направлялся на новый объект — на один из участков, которые расположены недалеко от СНТ «Победа» в Заиграевском районе. Договорился с коллегой, что сяду в автобус, выйду на остановке, а там он меня встретит и довезет. Но я случайно проехал свою остановку и вышел на следующей.