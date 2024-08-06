«Провалился и тело резко зажгло»: сибиряк получил ожоги, упав в яму с горящим углем по дороге на работу

24-летний Иван Юдин из Улан-Удэ, отправляясь с утра на работу, никак не мог предположить, что через несколько часов окажется на больничной койке. Он получил ожоги второй и третьей степени, когда упал в яму с горящим углем в одном из садоводств города. Трагическая случайность произошла в конце июля. Врачи провели сибиряку уже три операции и делают все возможное, чтобы Иван смог вернуться к обычной жизни. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Проехал остановку и потерялся.
— Я занимаюсь строительством домов, работаю по найму, — рассказывает Иван Юдин. — В тот день я как раз направлялся на новый объект — на один из участков, которые расположены недалеко от СНТ «Победа» в Заиграевском районе. Договорился с коллегой, что сяду в автобус, выйду на остановке, а там он меня встретит и довезет. Но я случайно проехал свою остановку и вышел на следующей.
Дороги Иван не знал, поэтому открыл навигатор в телефоне. Сервис показал маршрут. Следовало буквально пересечь небольшое поле и, считай, уже на месте.
— Шел, шел. Затем поднялся на небольшой пригорок и увидел вдали проулок, через который можно пройти. Начал спускаться. Вдруг неожиданно провалился по пояс в яму, — рассказывает Иван Юдин. — Сразу же почувствовал, как тело резко зажгло. Внутри ямы были горячие угли. Я пытался спастись, карабкался наверх…
Полз по дороге с ожогами и просил помощи.
Обжигаясь о тлеющие угли, Ивану все же удалось выбраться. Он дополз до дороги, там тормозил мимо проезжающие автомобили. Но никто из водителей, ни один, не остановился! Иван тогда решил добраться до того самого объекта, который строил, место знал. Обгоревшего Иван увидел его работодатель. Он же и вызвал скорую помощь. Сибиряка экстренно госпитализировали в больницу.
— Все так быстро произошло. Но я обратил внимание, что никаких ограждений или предупреждающих знаков возле ямы не было. А находится она недалеко от жилых домов и магазина — буквально в двухстах метрах. Там ведь дети рядом бегают…
В момент происшествия Иван был одет в шорты и мастерку с длинными руками. Но, разумеется, неплотная одежда не спасла… Мужчина получил 37% ожогов тела второй и третьей степени. Сильнее всего пострадали ноги ниже колена и кисти рук.
Ивану провели три операции по удалению мертвых тканей. Сейчас он не может самостоятельно ходить. Любое движение заставляет испытывать сильнейшую боль. За ним ухаживает супруга Надежда: кормит, и обрабатывает ожоги. Прогнозы врачи пока не дают. Но не исключено, что сибиряку может понадобиться пересадка кожи.
Ищут собственника участка.
После случившегося мужчина обратился в полицию. На днях в больницу к Ивану приходил участковый, взять показания.
— 21 июля в отдел полиции по городу Улан-Удэ поступило сообщение о происшествии. Пострадавший опрошен полицейскими. Установлено, что травмы он получил на прилегающей территории одного из СНТ Заиграевского района. В настоящий момент правоохранители устанавливают собственника участка. После завершения лечения мужчина будет направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень причиненной тяжести здоровью. Проводится проверка, — рассказали в МВД по Республике Бурятия.
Кому именно принадлежит указанный участок местности, и кто несет ответственность за случившееся, пока выяснить не удалось.
Из-за полученных травм Иван сейчас не может работать и обеспечивать свою семью. Надежда находится на шестом месяце беременности. Родственников, которые бы могли помочь супругам, у Юдиных нет.
— Очень много средств уходит на лекарства. Одна только мазь от ожогов стоит около 800 рублей за тюбик. А их нужно много. Конечно, помогают друзья. Очень им благодарен. Вынужден объявлять о сборе средств, просить людей о помощи…