Российские военные заняли Тимофеевку в ДНР

На этом же направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Воздвиженки, Гродовки (оба населенных пункта относятся к Покровскому району) и Тарасовки (Краматорский район). Помимо этого в Минобороны сообщили о поражении позиций украинской армии в районах Торецка (Дзержинска) и Новгородского (Нью-Йорка). Отражены три контратаки трех подразделений ВСУ.