Российские военные заняли Тимофеевку в ДНР

На этом же направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Воздвиженки, Гродовки (оба населенных пункта относятся к Покровскому району) и Тарасовки (Краматорский район). Помимо этого в Минобороны сообщили о поражении позиций украинской армии в районах Торецка (Дзержинска) и Новгородского (Нью-Йорка). Отражены три контратаки трех подразделений ВСУ.
На других направлениях произошли следующие изменения:
подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стецковка, Мирополье (Сумская область), Рясное, Волчанск, Волчанские Хутора (Харьковская область), отразили две контратаки;
подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Стельмаховка, Торское;
подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое, Константиновка;
подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Мирное, отразили две контратаки;
подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Антоновка, Херсон.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1500 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, три САУ Krab, САУ Braveheart, САУ Paladin, САУ Caesar, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. На аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины.