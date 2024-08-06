53-летнего рабочего насмерть придавило трубой на заводе в Ангарске

— По версии следствия, 1 августа текущего года ночью на трубном предприятии в Ангарске при погрузке полимерной трубы в телегу с помощью кран-балки произошло ее падение. Из-за оборвавшейся стропы труба упала на 53-летнего рабочего. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, — пишет информационное агентство.