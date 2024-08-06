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53-летнего рабочего насмерть придавило трубой на заводе в Ангарске

По факту гибели мужчины заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске завели уголовное дело из-за смерти рабочего на Иркутском трубном заводе. Мужчина погиб по неосторожности из-за нарушений требований охраны труда. Об этом КП-Иркутск сообщили в ИА IrkutskMedia со ссылкой на Следственный комитет России по Иркутской области.

— По версии следствия, 1 августа текущего года ночью на трубном предприятии в Ангарске при погрузке полимерной трубы в телегу с помощью кран-балки произошло ее падение. Из-за оборвавшейся стропы труба упала на 53-летнего рабочего. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, — пишет информационное агентство.

Сейчас следователи проводят проверку и изучают необходимые документы. После этого дадут оценку действиям людей, которые отвечают за соблюдение требований охраны труда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 23-летняя девушка погибла в ДТП в Иркутской области.