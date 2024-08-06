ВС России пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться на Тендровской косе

«Минувшей ночью украинские диверсанты совершили попытку высадки с моря на Тендровской косе. По предварительной информации, в провокации было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА», — написал Сальдо.
По его словам, это уже вторая за текущий год попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе.
«Как и первая, она была рассчитана только на медийный эффект и закончилась так же провально и бездарно», — подчеркнул Сальдо.
Российские военные уничтожили 3 лодки украинских диверсантов, которые пытались высадиться на Тендровской косе, они затонули с экипажами, добавил губернатор.
«При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили», — написал Сальдо.
Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.